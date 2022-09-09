Росія обстріляла ракетами Харків
Сьогодні, 10:53
Російські військові вранці 15 березня знову завдали ракетного удару по Харкову. Жителів просять залишатися в укритті.
Удари по Харкову підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав він.
Попередньо відомо, що одна ракета вдарила по місту, ще дві – впали в області.
"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Синєгубов.
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Удари по Харкову підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав він.
Попередньо відомо, що одна ракета вдарила по місту, ще дві – впали в області.
"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Синєгубов.
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Сьогодні, 10:53
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