Росія обстріляла ракетами Харків





Удари по Харкову підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.



«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав він.



Попередньо відомо, що одна ракета вдарила по місту, ще дві – впали в області.



"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Синєгубов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вранці 15 березня знову завдали ракетного удару по Харкову. Жителів просять залишатися в укритті.Удари по Харкову підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав він.Попередньо відомо, що одна ракета вдарила по місту, ще дві – впали в області."Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Синєгубов.

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