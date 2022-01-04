ДТП на перехресті: оприлюднили відео зіткнення двох автівок у Луцьку





Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.



Водій автомобіля «Mitsubishi» не пересвідчився у безпечності свого маневру, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «RENAULT».



Для повного та об'єктивного дослідження вказаної ситуації відеоматеріали було надані працівникам поліції.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, на місце події прибула карета швидкої допомоги.



Нагадаємо, що у Луцьку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти завдяки камерам відеоспостереження зафіксував ДТП на перехресті вулиці Карпенка Карого та проспекту Соборності за участі двох легкових автомобілів.Про це інформує Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.Водій автомобіля «Mitsubishi» не пересвідчився у безпечності свого маневру, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «RENAULT».Для повного та об'єктивного дослідження вказаної ситуації відеоматеріали було надані працівникам поліції.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, на місце події прибула карета швидкої допомоги.Нагадаємо, що у Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП . Повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Renault, який рухався головною дорогою. Унаслідок цього і відбулося зіткнення.

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