У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії

У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії
У Луцьку патрульні склали протокол на водійку, яка скоїла автопригоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні зранку, 14 березня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого. Коли поліцейські приїхали на місце, то виявили два легковики з механічними пошкодженнями. На щастя, травм в ДТП ніхто не отримав.
У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії

Поспілкувавшись з учасниками події, інспектори з’ясували, що 39-річна водійка Mitsubishi, повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Renault, який рухався головною дорогою. Унаслідок цього і відбулося зіткнення.
У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії


На жінку патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, водійка
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