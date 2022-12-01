У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Сьогодні зранку, 14 березня, патрульні отримали повідомлення про



Поспілкувавшись з учасниками події, інспектори з’ясували, що 39-річна водійка Mitsubishi, повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Renault, який рухався головною дорогою. Унаслідок цього і відбулося зіткнення.





На жінку патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні склали протокол на водійку, яка скоїла автопригоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні зранку, 14 березня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого . Коли поліцейські приїхали на місце, то виявили два легковики з механічними пошкодженнями. На щастя, травм в ДТП ніхто не отримав.Поспілкувавшись з учасниками події, інспектори з’ясували, що 39-річна водійка Mitsubishi, повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу в русі автомобілю Renault, який рухався головною дорогою. Унаслідок цього і відбулося зіткнення.На жінку патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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