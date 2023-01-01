На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом
Сьогодні, 16:20
У Чарторийську, що на Маневиччині, попрощалися з воїном Іваном Байцимом.
Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Іван Володимирович народився та виріс у селі Чарторийськ. Після строкової служби деякий час працював у Луцьку, але згодом повернувся до рідного села. Сім’ї своєї не створив, дітей не мав, батьки та рідні брати уже відійшли у вічність. Проживав у батьківському домі та займався господарством, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи, був добрим душею та відкритим до спілкування.
У 2015 році пішов добровольцем захищати рідну землю від російського загарбника. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.
У травні 2022 року мужній боєць знову пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України, воюючи з безжальним окупантом.
На жаль, 13 березня через хворобу перестало битися серце Героя.
Провести в останню дорогу 51- річного Івана Байцима прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Успенському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі.
Вічна та світла пам’ять Воїну!
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Про це повідомили у Маневицькій селищній раді.
Іван Володимирович народився та виріс у селі Чарторийськ. Після строкової служби деякий час працював у Луцьку, але згодом повернувся до рідного села. Сім’ї своєї не створив, дітей не мав, батьки та рідні брати уже відійшли у вічність. Проживав у батьківському домі та займався господарством, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи, був добрим душею та відкритим до спілкування.
У 2015 році пішов добровольцем захищати рідну землю від російського загарбника. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.
У травні 2022 року мужній боєць знову пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України, воюючи з безжальним окупантом.
На жаль, 13 березня через хворобу перестало битися серце Героя.
Провести в останню дорогу 51- річного Івана Байцима прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Успенському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі.
Вічна та світла пам’ять Воїну!
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