На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом

Іваном Байцимом.



Про це



Іван Володимирович народився та виріс у селі Чарторийськ. Після строкової служби деякий час працював у Луцьку, але згодом повернувся до рідного села. Сім’ї своєї не створив, дітей не мав, батьки та рідні брати уже відійшли у вічність. Проживав у батьківському домі та займався господарством, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи, був добрим душею та відкритим до спілкування.



У 2015 році пішов добровольцем захищати рідну землю від російського загарбника. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.



У травні 2022 року мужній боєць знову пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України, воюючи з безжальним окупантом.



На жаль, 13 березня через хворобу перестало битися серце Героя.



Провести в останню дорогу 51- річного Івана Байцима прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Успенському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі.



Вічна та світла пам’ять Воїну!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Чарторийську, що на Маневиччині, попрощалися з воїномПро це повідомили у Маневицькій селищній раді.Іван Володимирович народився та виріс у селі Чарторийськ. Після строкової служби деякий час працював у Луцьку, але згодом повернувся до рідного села. Сім’ї своєї не створив, дітей не мав, батьки та рідні брати уже відійшли у вічність. Проживав у батьківському домі та займався господарством, допомагав односельчанам, не цурався ніякої роботи, був добрим душею та відкритим до спілкування.У 2015 році пішов добровольцем захищати рідну землю від російського загарбника. Під час бойових дій отримав контузію, проходив лікування.У травні 2022 року мужній боєць знову пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України, воюючи з безжальним окупантом.На жаль, 13 березня через хворобу перестало битися серце Героя.Провести в останню дорогу 51- річного Івана Байцима прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими. Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Успенському храмі, поховали з військовими почестями на місцевому кладовищі. Уся Маневицька громада у скорботі.Вічна та світла пам’ять Воїну!

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