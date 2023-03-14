Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29

Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні винищувачів МІГ-29 може відбутися протягом наступних 4-6 тижнів.



Про це він сказав, відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, пише



У Моравецького на пресконференції запитали, коли літаки можуть бути передані Україні. Глава польського уряду зазначив, що це може статися у квітні.



"Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4-6 тижнів", – сказав він.



Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв про готовність Варшави передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. Він висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.



"Решта МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС – ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", – сказав Дуда.



Згодом у Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Польщізаявив, що передача Україні винищувачів МІГ-29 може відбутися протягом наступних 4-6 тижнів.Про це він сказав, відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.У Моравецького на пресконференції запитали, коли літаки можуть бути передані Україні. Глава польського уряду зазначив, що це може статися у квітні."Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4-6 тижнів", – сказав він.Президент Польщіраніше заявляв про готовність Варшави передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. Він висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16."Решта МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС – ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", – сказав Дуда.Згодом у Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато.

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