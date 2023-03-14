Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29

Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні винищувачів МІГ-29 може відбутися протягом наступних 4-6 тижнів.

Про це він сказав, відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, пише "Європейська правда" з посиланням на rp.pl.

У Моравецького на пресконференції запитали, коли літаки можуть бути передані Україні. Глава польського уряду зазначив, що це може статися у квітні.

"Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4-6 тижнів", – сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв про готовність Варшави передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. Він висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки F-16.

"Решта МіГ-29, які ми маємо в Польщі і які зараз служать у наших ВПС – ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", – сказав Дуда.

Згодом у Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, літаки, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29
Сьогодні, 16:40
Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:30
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом
Сьогодні, 16:20
В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих
Сьогодні, 16:06
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29 Польща готова передати для України всі свої винищувачі МіГ-29
09 березень, 06:31
Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, – американський генерал
08 березень, 12:45
Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир
03 березень, 05:28
Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ Від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів РФ
05 лютий, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29
Сьогодні, 16:40
 0
Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом
Сьогодні, 16:20
 0
Кейс біженки, яка відкрила бізнес із тисячею євро у кишені та як «Галя Балувана» підкорює світ
Сьогодні, 16:12
 0
В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8