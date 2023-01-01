У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
14 березня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали загиблого на війні 40-річного військового Володимира Матрунчика. Боєць загинув 10 березня на Запоріжжі.
Як розповів Суспільному батько полеглого бійця Володимир, син добровільно пішов служити до територіальної оборони Київщини торік у травні. Звідти його передислокували на південь.
До війська, пригадує батько, Володимир пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, але на службу його тоді не взяли через відсутність бойового досвіду.
"Потім дзвонить, тату, каже, привітай мене, я вже в ЗСУ. Потім писав: все добре, все добре. Приїде – обніме. Дзвонить: я вас люблю. У відпустці ж недавно був, місяць тому. А загинув – був бій. Він не покинув поста свого, а міг би…. ", – говорить батько.
Поховають Володимира Матрунчика на кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Як розповів Суспільному батько полеглого бійця Володимир, син добровільно пішов служити до територіальної оборони Київщини торік у травні. Звідти його передислокували на південь.
До війська, пригадує батько, Володимир пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, але на службу його тоді не взяли через відсутність бойового досвіду.
"Потім дзвонить, тату, каже, привітай мене, я вже в ЗСУ. Потім писав: все добре, все добре. Приїде – обніме. Дзвонить: я вас люблю. У відпустці ж недавно був, місяць тому. А загинув – був бій. Він не покинув поста свого, а міг би…. ", – говорить батько.
Поховають Володимира Матрунчика на кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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