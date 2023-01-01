У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО

У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО
14 березня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали загиблого на війні 40-річного військового Володимира Матрунчика. Боєць загинув 10 березня на Запоріжжі.

Як розповів Суспільному батько полеглого бійця Володимир, син добровільно пішов служити до територіальної оборони Київщини торік у травні. Звідти його передислокували на південь.

До війська, пригадує батько, Володимир пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, але на службу його тоді не взяли через відсутність бойового досвіду.

"Потім дзвонить, тату, каже, привітай мене, я вже в ЗСУ. Потім писав: все добре, все добре. Приїде – обніме. Дзвонить: я вас люблю. У відпустці ж недавно був, місяць тому. А загинув – був бій. Він не покинув поста свого, а міг би…. ", – говорить батько.
У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО

Поховають Володимира Матрунчика на кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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