У Луцьку попрощалися з загиблим добровольцем Володимиром Матрунчиком. ВІДЕО

Володимира Матрунчика. Боєць загинув 10 березня на Запоріжжі.



Як розповів



До війська, пригадує батько, Володимир пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, але на службу його тоді не взяли через відсутність бойового досвіду.



"Потім дзвонить, тату, каже, привітай мене, я вже в ЗСУ. Потім писав: все добре, все добре. Приїде – обніме. Дзвонить: я вас люблю. У відпустці ж недавно був, місяць тому. А загинув – був бій. Він не покинув поста свого, а міг би…. ", – говорить батько.



Поховають Володимира Матрунчика на кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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