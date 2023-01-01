Полковник Міноборони України за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря у сумі 9 тисячі доларів США.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.
Полковник Міноборони України за свої «послуги» брав 9 тис. доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.
Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.
У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.
Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.
Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.
Полковник Міноборони України за свої «послуги» брав 9 тис. доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.
Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.
У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.
Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.
Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
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