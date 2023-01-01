Полковник Міноборони України за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі



Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.



Полковник Міноборони України за свої «послуги» брав 9 тис. доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.



Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.



У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.



Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).



Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.



Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.



Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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