Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України

Віталій Кличко зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним, а також представниками чеського бізнесу. Говорили про інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну.



Про це Кличко



За його словами, чеський бізнес також зацікавлений у співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі.



"Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну. Зацікавлений чеський бізнес і в співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі", – зазначив Віталій Кличко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвазустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України, а також представниками чеського бізнесу. Говорили про інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну.Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.За його словами, чеський бізнес також зацікавлений у співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі."Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну. Зацікавлений чеський бізнес і в співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі", – зазначив Віталій Кличко.

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