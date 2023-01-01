Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України

Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним, а також представниками чеського бізнесу. Говорили про інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чеський бізнес також зацікавлений у співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі.

"Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну. Зацікавлений чеський бізнес і в співпраці щодо розвитку київського метрополітену та в співпраці в енергетичному секторі", – зазначив Віталій Кличко.

Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України
Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України

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