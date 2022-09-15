На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО
Волинські поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника зі зброєю. Йдеться про Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.

На його пошуки орієнтовані усі наряди поліції та блокпости на території області.

Інформують також, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

"Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волонтер з Луцька виготовляє павербанки для військових на фронт
Сьогодні, 18:13
Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України
Сьогодні, 18:10
На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО
Сьогодні, 17:41
Полковник Міноборони України за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
У Повітряних силах пояснили, з чим пов'язані часті повітряні тривоги протягом 14 березня
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У місті на Волині затримали чоловіка зі зброєю: пістолет вилучили У місті на Волині затримали чоловіка зі зброєю: пістолет вилучили
15 вересень, 2022, 10:43
У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси У 65-річного волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
14 вересень, 2022, 11:00
«Моє завдання – вигнати окупантів»: волинський доброволець поповнить лави штурмової бригади «Лють» «Моє завдання – вигнати окупантів»: волинський доброволець поповнить лави штурмової бригади «Лють»
01 березень, 10:45
Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї
23 лютий, 16:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волонтер з Луцька виготовляє павербанки для військових на фронт
Сьогодні, 18:13
 0
Кличко зустрівся з уповноваженим Чехії з питань відбудови України
Сьогодні, 18:10
 0
На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО
Сьогодні, 17:41
 0
Полковник Міноборони України за хабарі переправляв військовозобов’язаних за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
У Повітряних силах пояснили, з чим пов'язані часті повітряні тривоги протягом 14 березня
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8