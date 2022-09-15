На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО
Сьогодні, 17:41
Волинські поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника зі зброєю. Йдеться про Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.
На його пошуки орієнтовані усі наряди поліції та блокпости на території області.
Інформують також, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
"Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.
На його пошуки орієнтовані усі наряди поліції та блокпости на території області.
Інформують також, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
"Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102", - наголошують у поліції.
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