На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО

Волинські поліцейські встановлюють місце знаходження зловмисника зі зброєю. Йдеться про, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку.На його пошуки орієнтовані усі наряди поліції та блокпости на території області.Інформують також, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років."Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102", - наголошують у поліції.