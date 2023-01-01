Скільки підприємств переїхало на Волинь з початку повномасштабного вторгнення





Скільки таких установ переїхали у Волинську область та на чому вони спеціалізуються Центру журналістських розслідувань Андрій Ткачук.



З початку повномасштабної війни Росії проти України на Волинь за державною програмою релокації переїхало близько трьох десятків підприємств. На допомогу місцевій владі прийшла Волинська торгово-промислова палата, яка надає безкоштовні послуги малому та середньому бізнесу з пошуку приміщень та ресурсів.



«Це ті, про які ми знаємо, – розповідає начальник управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної державної адміністрації Андрій Ткачук. – Бо була загальнодержавна програма, по якій ті підприємства певним чином використовували пільги при перевезенні. Тобто держава відшкодовувала вартість перевезення. Або зверталися до нас безпосередньо за розміщенням, за іншими послугами стосовно вирішення соціально-побутових умов, пошуку приміщень і тому подібне».



Спочатку в програму релокації потрапили лише південні регіони Волині, але згодом цей перелік розширили на всю область.



Найчастіше підприємства релокувалися до міст обласного значення. Це Луцьк, Нововолинськ, Володимир, Ковель. Що ж до специфіки бізнесу, то він досить різношерстий, – каже чиновник.



«Від малих до великих. Це і асфальтобетонні заводи, заводи з виробництва побутової хімії та інші. Тобто різні за фахом: є і легка промисловість, і аграрні підприємства, і переробні, і текстильна галузі. Досить великий перелік», – резюмує Андрій Ткачук.



Ті підприємства, які використовували допомогу за програмою підтримки Волинської торгово-промислової палати, у перший рік членства можуть користуватися послугами безоплатно.



«Для внутрішньо-переміщених підприємств і релокантів запроваджено система безоплатного членства. Тобто за перший рік членства ці підприємства не платили торгово-промисловій палаті. Але використовували можливості палати, і для інтеграції, і комунікації, і в тому числі по створенню робочих місць», – розповідає начальник управління економічного розвитку.



Частина підприємств забирає працівників на нову локацію разом з виробництвом. Проте, це зазвичай ключові працівники: керівники, адмінперсонал, технологи, інженери з виробництва. Це той персонал, без якого неможливо продовжувати роботу. Проте, релокація бізнесу загалом позитивно вплинула і на працевлаштування волинян.



«Волиняни звісно теж працюють. Дуже добре, що налагоджена така співпраця з центрами зайнятості, і дуже добре ми продумали спілкування та інтеграцію нового бізнесу у бізнес-спільноту. Цю роботу проводимо з Волинською торгово-промисловою палатою.



На базі торгово-промислової палати робили зустрічі із представниками обласного центру зайнятості, з іншими службами, в тому числі і держпрацею, і податковою адміністрацією. Тобто ті питання, які були важливі, старалися їх вирішувати спільно, інтегрувати. Щодо робочих місць, то навіть є такі підприємства, які створили до п’ятдесяти нових робочих місць. І ці місця фактично вони надані волинянам. Відповідно можна сказати, що це позитивний процес», – розповідає керівник управління економічного розвитку та торгівлі Волинської обласної державної адміністрації Андрій Ткачук.



Волинь готова прийняти у себе ще щонайменше 90 підприємств.



«Можна ще приймати підприємства. Ми спільно з громадами зробили такий відкритий список і той список постійно поповнюється. Десь близько дев’яноста різних локацій вже є. Це як і ті, що належать громадам, так і ті локації, які є державною власністю, так і локації ті, які надали комерційні підприємства з можливістю розміщення на них промислових потужностей. Тобто такий список є, ми над ним працюємо, постійно стараємося поповнювати, надавати його при наявних запитах, або при проявленні інтересу зі сторони релокованого бізнесу».



Нагадаємо, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії.

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