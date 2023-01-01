Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно

Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
Рідні полеглого молодшого сержанта Андрія Богданова з Волині зареєстрували петицію на сайті Президента України з проханням надати йому звання Героя України посмертно.

Підтримати петицію можна, перейшовши за посиланням, повідомляють у Володимирській міській раді.

"Почесне звання Героя України просять надати молодшому сержанту 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 24-ї ОМБр військ ЗСУ Богданову Андрію Володимировичу, який героїчно загинув 3 грудня 2022 року під час запеклих боїв на Донеччині, захищаючи незалежність та цілісність України", – йдеться у тексті петиції.

Андрій Богданов був справжнім патріотом, який не лише словом, а й ділом доводив свою любов до України. Протягом 2015 року воював проти окупантів у зоні АТО (в Донецькій та Луганській областях). З початку повномасштабного вторгнення Герой без вагань став на захист Батьківщини і перебував у найзапекліших точках східного та південного напрямку оборони країни (Донецька, Луганська, Херсонська області).

З листопада 2022 року 6 рота 2 батальйону 24 бригади тримала оборону у н.п. Яковлівка Бахмутського району Донецької області. Третього грудня бійці 24 ОМБР прийняли важкий, пекельний бій, який, на жаль, став для Андрія Богданова останнім. Приблизно о 15:00 під час виконання бойових завдань від смертельних поранень він героїчно загинув.

"У мирному житті він був прекрасним сином, чуйним чоловіком та турботливим татом. Працював у сфері IT-технологій, очолював одне з ОСББ міста. З вдячністю схиляємо голову перед воїном за відвагу та подвиг заради України та українського народу. За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народу і військовій присязі, зразкове виконання військового обов’язку і професіоналізму рідні сержанта просять присвоїти йому посмертно звання “Герой України”", - наголошують у міській раді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, петиція, Герой України
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