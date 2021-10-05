В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих





Про це



Щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, в організованому колективі було оперативно проведено ряд протиепідемічних заходів спільно з медичною службою місцевого ЦПМСД.



В ліцеї проведений огляд дітей, усіх контактних обстежили лабораторно методом ПЛР, навчання перевели на дистанційне. Зокрема, серед 80 обстежених контактних - 25 позитивних. Заходи з ліквідації спалаху тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з ліцеїв Луцького району коронавірусну інфекцію підтвердили у 25 людей.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, в організованому колективі було оперативно проведено ряд протиепідемічних заходів спільно з медичною службою місцевого ЦПМСД.В ліцеї проведений огляд дітей, усіх контактних обстежили лабораторно методом ПЛР, навчання перевели на дистанційне. Зокрема, серед 80 обстежених контактних - 25 позитивних. Заходи з ліквідації спалаху тривають.

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