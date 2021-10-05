В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих

В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих
В одному з ліцеїв Луцького району коронавірусну інфекцію підтвердили у 25 людей.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, в організованому колективі було оперативно проведено ряд протиепідемічних заходів спільно з медичною службою місцевого ЦПМСД.

В ліцеї проведений огляд дітей, усіх контактних обстежили лабораторно методом ПЛР, навчання перевели на дистанційне. Зокрема, серед 80 обстежених контактних - 25 позитивних. Заходи з ліквідації спалаху тривають.
В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ліцей, коронавірус, спалах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:30
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом
Сьогодні, 16:20
В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих
Сьогодні, 16:06
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
У Луцьку 39-річна водійка спровокувала ДТП: деталі аварії
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Спалах коронавірусу у дитбудинку в Луцьку: повідомили про стан вихованців Спалах коронавірусу у дитбудинку в Луцьку: повідомили про стан вихованців
05 жовтень, 2021, 16:09
Учні луцького ліцею підчепили ротавірусну інфекцію: епідрозслідування Учні луцького ліцею підчепили ротавірусну інфекцію: епідрозслідування
19 січень, 16:43
Луцький ліцей переходить на «дистанційку» через харчову інфекцію у дітей Луцький ліцей переходить на «дистанційку» через харчову інфекцію у дітей
17 січень, 18:11
У луцькому ліцеї для школярів провели урок із мінної безпеки У луцькому ліцеї для школярів провели урок із мінної безпеки
20 жовтень, 2022, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прем’єр Польщі назвав термін передачі Україні МіГ-29
Сьогодні, 16:40
 0
Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Байцимом
Сьогодні, 16:20
 0
Кейс біженки, яка відкрила бізнес із тисячею євро у кишені та як «Галя Балувана» підкорює світ
Сьогодні, 16:12
 0
В одному з ліцеїв Луцького району – спалах коронавірусу: виявили 25 хворих
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8