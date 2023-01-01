На Харківщині від рук окупантів обірвалося життя Героя з Волині Олександра Гнатюка
Сьогодні, 15:35
Під час виконання бойового завдання з відбиття російської агресії загинув володимирчанин Олександр Гнатюк.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
31-річний молодший сержант служив у лавах ЗСУ з червня 2020 року, і від початку повномасштабного вторгнення мужньо обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 13 березня на Харківщині.
В Олександра залишились батьки та сестра.
Зазначається, що про день і годину прощання та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
31-річний молодший сержант служив у лавах ЗСУ з червня 2020 року, і від початку повномасштабного вторгнення мужньо обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 13 березня на Харківщині.
В Олександра залишились батьки та сестра.
Зазначається, що про день і годину прощання та чину похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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