На Харківщині від рук окупантів обірвалося життя Героя з Волині Олександра Гнатюка

На Харківщині від рук окупантів обірвалося життя Героя з Волині Олександра Гнатюка
Під час виконання бойового завдання з відбиття російської агресії загинув володимирчанин Олександр Гнатюк.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

31-річний молодший сержант служив у лавах ЗСУ з червня 2020 року, і від початку повномасштабного вторгнення мужньо обороняв рідну землю від ворога. Його життя обірвалось 13 березня на Харківщині.

В Олександра залишились батьки та сестра.

Зазначається, що про день і годину прощання та чину похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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