Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу

Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу
Волинянам нагадують про вчасну сплату за послугу з розподілу блакитного палива, яку необхідно здійснити до 20 березня.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Фахівці АТ «Волиньгазу» в умовах воєнного стану продовжують забезпечувати доставку палива усім споживачам Волині й дбають про стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Саме тому зараз надважлива вчасна оплата за послугу. Адже розрахунок за розподіл газу – це вагома складова забезпечення підтримки енергетичної безпеки нашого регіону. Кожен платіж важливий.

Вчасно оплатити доставку газу допоможуть зручні онлайн-сервіси 104.ua. В особистому кабінеті всі послуги доступні онлайн в будь-який зручний для вас час. Завантажити та оплатити електронні рахунки зручно та швидко можна через:

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- iOS - http://surl.li/bcptr;
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Або здійснюйте оплату через:

• систему інтернет-платежів Portmone.com;
• сервіс онлайн-платежів iPay.ua;
• інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку);
• будь-яке відділення «Укрпошти»;
• відділення будь-якого банку;
• термінали самообслуговування.

Компанія дякує клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа АТ «Волиньгаз» забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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Коментарі 1
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