Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Фахівці АТ «Волиньгазу» в умовах воєнного стану продовжують забезпечувати доставку палива усім споживачам Волині й дбають про стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Саме тому зараз надважлива вчасна оплата за послугу. Адже розрахунок за розподіл газу – це вагома складова забезпечення підтримки енергетичної безпеки нашого регіону. Кожен платіж важливий.



Вчасно оплатити доставку газу допоможуть зручні онлайн-сервіси 104.ua. В особистому кабінеті всі послуги доступні онлайн в будь-який зручний для вас час. Завантажити та оплатити електронні рахунки зручно та швидко можна через:



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Або здійснюйте оплату через:



• систему інтернет-платежів Portmone.com;

• сервіс онлайн-платежів iPay.ua;

• інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку);

• будь-яке відділення «Укрпошти»;

• відділення будь-якого банку;

• термінали самообслуговування.



Компанія дякує клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа АТ «Волиньгаз» забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянам нагадують про вчасну сплату за послугу з розподілу блакитного палива, яку необхідно здійснити до 20 березня.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Фахівці АТ «Волиньгазу» в умовах воєнного стану продовжують забезпечувати доставку палива усім споживачам Волині й дбають про стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Саме тому зараз надважлива вчасна оплата за послугу. Адже розрахунок за розподіл газу – це вагома складова забезпечення підтримки енергетичної безпеки нашого регіону. Кожен платіж важливий.Вчасно оплатити доставку газу допоможуть зручні онлайн-сервіси 104.ua. В особистому кабінеті всі послуги доступні онлайн в будь-який зручний для вас час. Завантажити та оплатити електронні рахунки зручно та швидко можна через:• Особистий кабінет на сайті 104.ua: https://cutt.ly/dMrix5r • Чат-бот «7104ua» у Viber: https://bit.ly/3Iz67rW • Чат-бот «7104ua» в Telegram: https://t.me/ua7104_bot • Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k - iOS - http://surl.li/bcptr - Android - http://surl.li/bcptv Або здійснюйте оплату через:• систему інтернет-платежів Portmone.com;• сервіс онлайн-платежів iPay.ua;• інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку);• будь-яке відділення «Укрпошти»;• відділення будь-якого банку;• термінали самообслуговування.Компанія дякує клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа АТ «Волиньгаз» забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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