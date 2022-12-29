Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу
Сьогодні, 15:10
Волинянам нагадують про вчасну сплату за послугу з розподілу блакитного палива, яку необхідно здійснити до 20 березня.
Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Фахівці АТ «Волиньгазу» в умовах воєнного стану продовжують забезпечувати доставку палива усім споживачам Волині й дбають про стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Саме тому зараз надважлива вчасна оплата за послугу. Адже розрахунок за розподіл газу – це вагома складова забезпечення підтримки енергетичної безпеки нашого регіону. Кожен платіж важливий.
Вчасно оплатити доставку газу допоможуть зручні онлайн-сервіси 104.ua. В особистому кабінеті всі послуги доступні онлайн в будь-який зручний для вас час. Завантажити та оплатити електронні рахунки зручно та швидко можна через:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua: https://cutt.ly/dMrix5r.
• Чат-бот «7104ua» у Viber: https://bit.ly/3Iz67rW.
• Чат-бот «7104ua» в Telegram: https://t.me/ua7104_bot.
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k;
- iOS - http://surl.li/bcptr;
- Android - http://surl.li/bcptv.
Або здійснюйте оплату через:
• систему інтернет-платежів Portmone.com;
• сервіс онлайн-платежів iPay.ua;
• інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку);
• будь-яке відділення «Укрпошти»;
• відділення будь-якого банку;
• термінали самообслуговування.
Компанія дякує клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа АТ «Волиньгаз» забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Фахівці АТ «Волиньгазу» в умовах воєнного стану продовжують забезпечувати доставку палива усім споживачам Волині й дбають про стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Саме тому зараз надважлива вчасна оплата за послугу. Адже розрахунок за розподіл газу – це вагома складова забезпечення підтримки енергетичної безпеки нашого регіону. Кожен платіж важливий.
Вчасно оплатити доставку газу допоможуть зручні онлайн-сервіси 104.ua. В особистому кабінеті всі послуги доступні онлайн в будь-який зручний для вас час. Завантажити та оплатити електронні рахунки зручно та швидко можна через:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua: https://cutt.ly/dMrix5r.
• Чат-бот «7104ua» у Viber: https://bit.ly/3Iz67rW.
• Чат-бот «7104ua» в Telegram: https://t.me/ua7104_bot.
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k;
- iOS - http://surl.li/bcptr;
- Android - http://surl.li/bcptv.
Або здійснюйте оплату через:
• систему інтернет-платежів Portmone.com;
• сервіс онлайн-платежів iPay.ua;
• інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку);
• будь-яке відділення «Укрпошти»;
• відділення будь-якого банку;
• термінали самообслуговування.
Компанія дякує клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа АТ «Волиньгаз» забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Коментарі 1
Якому козлу на премію не хватає ?
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