Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько

Владислав Федько.



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"Владислав загинув в районі Купянська. Щирі співчуття родині та близьким, вічна слава і пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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