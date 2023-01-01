Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько
Сьогодні, 15:05
У бою з окупантами загинув мешканець села Затурці Володимирського району Владислав Федько.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Владислав загинув в районі Купянська. Щирі співчуття родині та близьким, вічна слава і пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Владислав загинув в районі Купянська. Щирі співчуття родині та близьким, вічна слава і пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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