Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько
У бою з окупантами загинув мешканець села Затурці Володимирського району Владислав Федько.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"Владислав загинув в районі Купянська. Щирі співчуття родині та близьким, вічна слава і пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час зустрічі загиблого захисника повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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