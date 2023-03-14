Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, – Гончаренко

Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ОВА.



Про це Олексій Гончаренко.



"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ОВА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", - йдеться в повідомленні.



Як повідомляє



На місце Гайдая, зазначають джерела LB.ua, Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.



Нагадаємо, інформація про переведення Сергія Гайдая послом в Казахстан з’явилася на початку 2023 року. Сам він цю інформацію не підтверджував, але зазначав, що “готовий працювати там, куди його направить президент”. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій. Відомо, що проти призначення Гайдая активно виступали росіяни.



Також відомо, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від “Слуги народу” Максим Ткаченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 березня,звільнився з посади голови Луганської ОВА.Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності""Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ОВА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", - йдеться в повідомленні.Як повідомляє LB.ua , відставка Гайдая пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. За даними обізнаних джерел, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані на 19 березня.На місце Гайдая, зазначають джерела LB.ua, Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.Нагадаємо, інформація про переведення Сергія Гайдая послом в Казахстан з’явилася на початку 2023 року. Сам він цю інформацію не підтверджував, але зазначав, що “готовий працювати там, куди його направить президент”. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій. Відомо, що проти призначення Гайдая активно виступали росіяни.Також відомо, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від “Слуги народу”

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