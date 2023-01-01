У Лимані чиновниця-колаборантка збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації, – СБУ





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Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у ході стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Донеччини.

Зловмисницею виявилась колишня посадовиця одного з відділень Укрпошти на території Лиману.



Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там її призначили очільницею «відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР».



Перебуваючи на «посаді» колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під «російську юрисдикцію».



Після звільнення Лиману фігурантка намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в Укрпошту.



Втім реалізувати свої «плани» їй так і не вдалось. Співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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