На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару

На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару
Сьогодні, 14 березня, в селі Антопіль на Рівненщині вшанували пам’ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому внаслідок ракетного удару по телевежі.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"14 березня минулого року Рівненщина вперше була у жалобі. Сьогодні ж на місці ракетного удару освятили меморіальний знак і вшанували загиблих. Вони полягли, охороняючи наш стратегічний об’єкт. Віддали життя в ім'я миру на рідній землі, заради спокою у наших домівках та майбутнього наших дітей. Сьогодні битва за нашу незалежність триває. Битва за самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - йдеться в повідомленні.

Віталій Коваль закликав бути гідними всіх тих, хто в усі часи боровся і віддавав своє життя за Україну.

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Теги: Рівненщина, ракетний удар, нацгвардійці
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