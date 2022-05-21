На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару





Про це Віталій Коваль.



"14 березня минулого року Рівненщина вперше була у жалобі. Сьогодні ж на місці ракетного удару освятили меморіальний знак і вшанували загиблих. Вони полягли, охороняючи наш стратегічний об’єкт. Віддали життя в ім'я миру на рідній землі, заради спокою у наших домівках та майбутнього наших дітей. Сьогодні битва за нашу незалежність триває. Битва за самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - йдеться в повідомленні.



Віталій Коваль закликав бути гідними всіх тих, хто в усі часи боровся і віддавав своє життя за Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 березня, в селі Антопіль на Рівненщині вшанували пам’ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому внаслідок ракетного удару по телевежі Про це повідомив голова Рівненської ОВА"14 березня минулого року Рівненщина вперше була у жалобі. Сьогодні ж на місці ракетного удару освятили меморіальний знак і вшанували загиблих. Вони полягли, охороняючи наш стратегічний об’єкт. Віддали життя в ім'я миру на рідній землі, заради спокою у наших домівках та майбутнього наших дітей. Сьогодні битва за нашу незалежність триває. Битва за самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв", - йдеться в повідомленні.Віталій Коваль закликав бути гідними всіх тих, хто в усі часи боровся і віддавав своє життя за Україну.

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