Росія атакувала Одеську область ракетами. ФОТО
Сьогодні, 14:20
Росія завдала ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації.
Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П, пише УНІАН.
В ОК "Південь" уточнюють, що ракети знищили над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.
На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області 14 березня 2023 року постраждалих немає.
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Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П, пише УНІАН.
В ОК "Південь" уточнюють, що ракети знищили над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.
На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області 14 березня 2023 року постраждалих немає.
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