Росія атакувала Одеську область ракетами. ФОТО





Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П, пише



В ОК "Південь" уточнюють, що ракети знищили над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.



На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області 14 березня 2023 року постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації.Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П, пише УНІАН В ОК "Південь" уточнюють, що ракети знищили над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області 14 березня 2023 року постраждалих немає.

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