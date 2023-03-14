Росія атакувала Одеську область ракетами. ФОТО

Росія атакувала Одеську область ракетами. ФОТО
Росія завдала ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації.

Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П, пише УНІАН.

В ОК "Південь" уточнюють, що ракети знищили над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.
Росія атакувала Одеську область ракетами. ФОТО

На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області 14 березня 2023 року постраждалих немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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