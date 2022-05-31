Батькам загиблого Героя Валентина Костюка вручили нагороду сина. ФОТО

Батькам загиблого Героя Валентина Костюка вручили нагороду сина. ФОТО
За самовіддані дії та мужність, виявлені у захисті територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно Героя Валентина Костюка удостоїли державної нагороди - ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомляє Рожищенська міська рада.

Старший сержант Валентин Костюк з Пожарок загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.

10 березня зареєстрували петицію з проханням присвоїти волинянину Валентину Костюку звання «Героя України» посмертно. Для того щоб її розглянули потрібно зібрати 25000 підписів. Збір триває.
Батькам загиблого Героя Валентина Костюка вручили нагороду сина. ФОТО
Батькам загиблого Героя Валентина Костюка вручили нагороду сина. ФОТО


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Теги: Костюк, Герой, нагорода, вручили батькам
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