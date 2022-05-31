Батькам загиблого Героя Валентина Костюка вручили нагороду сина. ФОТО
Сьогодні, 13:56
За самовіддані дії та мужність, виявлені у захисті територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно Героя Валентина Костюка удостоїли державної нагороди - ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Старший сержант Валентин Костюк з Пожарок загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.
10 березня зареєстрували петицію з проханням присвоїти волинянину Валентину Костюку звання «Героя України» посмертно. Для того щоб її розглянули потрібно зібрати 25000 підписів. Збір триває.
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Про це повідомляє Рожищенська міська рада.
Старший сержант Валентин Костюк з Пожарок загинув 24 травня 2022 року на полі бою під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.
10 березня зареєстрували петицію з проханням присвоїти волинянину Валентину Костюку звання «Героя України» посмертно. Для того щоб її розглянули потрібно зібрати 25000 підписів. Збір триває.
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