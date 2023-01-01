У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО

У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Люди різних професій взяли до рук зброю, щоб дати відсіч російському окупанту. У Луцьку вшанували пам'ять полеглих добровольців.

Про це інформують у мерії.

У 2014 році було сформовано перший добровольчий батальйон з охочих захищати територіальну цілісність України. Згодом їх кількість лише зростала, а примножилась із початком повномасштабного російського вторгнення.

Пам'ятаючи про жертовність захисників і захисниць, котрі не вагаючись стали на захист нашої держави, сьогодні у Луцьку вшанували українських добровольців. На Театральному майдані обласного центру представники міської та обласної влади, військовослужбовці й громадськість поклали квіти до фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вшанували добровольців
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 10:28
У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО У Луцький центральний пункт допомоги щодня приходить до сотні переселенців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
Курс валют у Луцьку 14 березня Курс валют у Луцьку 14 березня
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
 0
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
 0
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8