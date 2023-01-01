У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО





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У 2014 році було сформовано перший добровольчий батальйон з охочих захищати територіальну цілісність України. Згодом їх кількість лише зростала, а примножилась із початком повномасштабного російського вторгнення.



Пам'ятаючи про жертовність захисників і захисниць, котрі не вагаючись стали на захист нашої держави, сьогодні у Луцьку вшанували українських добровольців. На Театральному майдані обласного центру представники міської та обласної влади, військовослужбовці й громадськість поклали квіти до фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Люди різних професій взяли до рук зброю, щоб дати відсіч російському окупанту. У Луцьку вшанували пам'ять полеглих добровольців.Про це інформують у мерії.У 2014 році було сформовано перший добровольчий батальйон з охочих захищати територіальну цілісність України. Згодом їх кількість лише зростала, а примножилась із початком повномасштабного російського вторгнення.Пам'ятаючи про жертовність захисників і захисниць, котрі не вагаючись стали на захист нашої держави, сьогодні у Луцьку вшанували українських добровольців. На Театральному майдані обласного центру представники міської та обласної влади, військовослужбовці й громадськість поклали квіти до фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”.

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