Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
Тиждень – знахідка для театралів, адже від завтра, 15 березня, вистави у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбуватимуться щодня! Обирайте ті, на які давно хотілося потрапити, беріть із собою компанію чи насолоджуйтеся соло. Віч-на-віч із мистецтвом – чому б і ні?
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у волинському драмтеатрі вже цього тижня.
У середу, 15 березня, на камерній сцені – актуальна «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
У гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
Початок – о 18:00.
Наступного дня волинський драмтеатр запрошує на прем'єрну моновиставу «Нескорена» – штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко. Автор та виконавиця – заслужена артистка України Людмила Натанчук.
На вас чекає затишна та атмосферна зустріч, сплетіння тонких емоцій, глибини та натхнення...
Коли: 16 березня, о 18:00.
Локація: «Театр в укритті».
У п'ятницю на камерній сцені – драма-інтерв'ю «Долі жіночі, або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої, що підіймає болючу тему еміграції.
Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на питання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетено фрагменти інтерв'ю із реальними заробітчанками, а ще ми розкажемо не одну, а кілька історій – різних, та об'єднаних розлукою.
Коли: 17 березня, о 18:00.
Субота – час для великої сцени та особливих вражень. Драма-фентезі «Лесина містерія» Світлани Органістої – шанс побачити Лесю Українку за межами «Лісової пісні» та кількох відомих ще із шкільних часів віршиків.
Актуальна, стильна, європейська, емоційна та смілива – не лише «хвора і стражденна», як ми звикли думати. На сцені за душу генійки боротимуться темний та світлий янголи, разом зі своїм воїнством намагаючись перетягнути Лесю на свій бік, а як аргументи будуть використовувати уривки із її творів, листів та спогадів, втілюючись у позитивних та негативних героїв. На вас чекає яскрава, динамічна та інтелектуальна вистава.
Коли: 18 березня, о 17:00.
Вечір неділі подарує музичну комедію «Хай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у режисурі народного артиста України Олександра Якимчука.
Легка та чарівна історія про кохання, честь, обов'язок і жінок, що перевертають усе догори дриґом – чудові ліки від смутку, що увірвуться у ваше серце так, як у холостяцький маєток гусарів увірвалися дами.
У центрі подій – таємно закохана пара: Зося та Едмунд... От тільки Зосю хочуть видати заміж за іншого – як уникнути небажаного шлюбу і при цьому не розбити жодного серця? А любові тим часом стає все більше – дами, озброївшись власними чарами, потихеньку розтоплюють навіть, здавалося б, крижані серця.
Що із цього вийшло – дізнаєтеся 19 березня, о 17:00.
І на десерт – прем'єра «Котигорошко». Казочка Анатолія Шияна у постановці Ярослава Ілляшенка готується до своєї першої зустрічі із маленькими козаками та козачками. Котигорошко та уся його звитяжна компанія чекають саме на вас!
Коли: 19 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у волинському драмтеатрі вже цього тижня.
У середу, 15 березня, на камерній сцені – актуальна «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
У гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
Початок – о 18:00.
Наступного дня волинський драмтеатр запрошує на прем'єрну моновиставу «Нескорена» – штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко. Автор та виконавиця – заслужена артистка України Людмила Натанчук.
На вас чекає затишна та атмосферна зустріч, сплетіння тонких емоцій, глибини та натхнення...
Коли: 16 березня, о 18:00.
Локація: «Театр в укритті».
У п'ятницю на камерній сцені – драма-інтерв'ю «Долі жіночі, або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої, що підіймає болючу тему еміграції.
Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на питання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетено фрагменти інтерв'ю із реальними заробітчанками, а ще ми розкажемо не одну, а кілька історій – різних, та об'єднаних розлукою.
Коли: 17 березня, о 18:00.
Субота – час для великої сцени та особливих вражень. Драма-фентезі «Лесина містерія» Світлани Органістої – шанс побачити Лесю Українку за межами «Лісової пісні» та кількох відомих ще із шкільних часів віршиків.
Актуальна, стильна, європейська, емоційна та смілива – не лише «хвора і стражденна», як ми звикли думати. На сцені за душу генійки боротимуться темний та світлий янголи, разом зі своїм воїнством намагаючись перетягнути Лесю на свій бік, а як аргументи будуть використовувати уривки із її творів, листів та спогадів, втілюючись у позитивних та негативних героїв. На вас чекає яскрава, динамічна та інтелектуальна вистава.
Коли: 18 березня, о 17:00.
Вечір неділі подарує музичну комедію «Хай живе любов» за п'єсою Олександра Фредро у режисурі народного артиста України Олександра Якимчука.
Легка та чарівна історія про кохання, честь, обов'язок і жінок, що перевертають усе догори дриґом – чудові ліки від смутку, що увірвуться у ваше серце так, як у холостяцький маєток гусарів увірвалися дами.
У центрі подій – таємно закохана пара: Зося та Едмунд... От тільки Зосю хочуть видати заміж за іншого – як уникнути небажаного шлюбу і при цьому не розбити жодного серця? А любові тим часом стає все більше – дами, озброївшись власними чарами, потихеньку розтоплюють навіть, здавалося б, крижані серця.
Що із цього вийшло – дізнаєтеся 19 березня, о 17:00.
І на десерт – прем'єра «Котигорошко». Казочка Анатолія Шияна у постановці Ярослава Ілляшенка готується до своєї першої зустрічі із маленькими козаками та козачками. Котигорошко та уся його звитяжна компанія чекають саме на вас!
Коли: 19 березня, о 12:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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