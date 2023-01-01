Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня

Тиждень – знахідка для театралів, адже від завтра, 15 березня, вистави у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбуватимуться щодня! Обирайте ті, на які давно хотілося потрапити, беріть із собою компанію чи насолоджуйтеся соло. Віч-на-віч із мистецтвом – чому б і ні?У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться у волинському драмтеатрі вже цього тижня.У середу,, на камерній сцені – актуальнаНеди Нежданої – комедійний трилер з елементами мелодрами у постановці заслуженої артистки УкраїниУ гонитві за спадком від далекої родички із Америки героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли за часів Другої світової – і ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...Початок – оНаступного дня волинський драмтеатр запрошує на прем'єрну моновиставу– штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко. Автор та виконавиця – заслужена артистка УкраїниНа вас чекає затишна та атмосферна зустріч, сплетіння тонких емоцій, глибини та натхнення...16 березня, о 18:00.«Театр в укритті».У п'ятницю на камерній сцені – драма-інтерв'юМирона Лисака у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої, що підіймає болючу тему еміграції.Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на питання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетено фрагменти інтерв'ю із реальними заробітчанками, а ще ми розкажемо не одну, а кілька історій – різних, та об'єднаних розлукою.17 березня, о 18:00.Субота – час для великої сцени та особливих вражень. Драма-фентезіСвітлани Органістої – шанс побачити Лесю Українку за межами «Лісової пісні» та кількох відомих ще із шкільних часів віршиків.Актуальна, стильна, європейська, емоційна та смілива – не лише «хвора і стражденна», як ми звикли думати. На сцені за душу генійки боротимуться темний та світлий янголи, разом зі своїм воїнством намагаючись перетягнути Лесю на свій бік, а як аргументи будуть використовувати уривки із її творів, листів та спогадів, втілюючись у позитивних та негативних героїв. На вас чекає яскрава, динамічна та інтелектуальна вистава.18 березня, о 17:00.Вечір неділі подарує музичну комедіюза п'єсою Олександра Фредро у режисурі народного артиста УкраїниЛегка та чарівна історія про кохання, честь, обов'язок і жінок, що перевертають усе догори дриґом – чудові ліки від смутку, що увірвуться у ваше серце так, як у холостяцький маєток гусарів увірвалися дами.У центрі подій – таємно закохана пара: Зося та Едмунд... От тільки Зосю хочуть видати заміж за іншого – як уникнути небажаного шлюбу і при цьому не розбити жодного серця? А любові тим часом стає все більше – дами, озброївшись власними чарами, потихеньку розтоплюють навіть, здавалося б, крижані серця.Що із цього вийшло – дізнаєтесяІ на десерт – прем'єра. Казочка Анатолія Шияна у постановціготується до своєї першої зустрічі із маленькими козаками та козачками. Котигорошко та уся його звитяжна компанія чекають саме на вас!19 березня, о 12:00.0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті