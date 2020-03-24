У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
Волинського підприємця підозрюють у привласнені чужого майна в умовах воєнного стану, а також у видачі та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України).
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, підприємець у грудні 2022 року, згідно із укладеними із Комунальним підприємством «Колківська районна лікарня» договором, зобов’язався відремонтувати укриття в медичному закладі.
У подальшому він вніс у акт надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та підписав його.
На підставі підробленого підприємцем документа кошти у сумі майже 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.
Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, підприємець у грудні 2022 року, згідно із укладеними із Комунальним підприємством «Колківська районна лікарня» договором, зобов’язався відремонтувати укриття в медичному закладі.
У подальшому він вніс у акт надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та підписав його.
На підставі підробленого підприємцем документа кошти у сумі майже 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.
Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
Медіа