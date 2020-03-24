У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні

У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Волинського підприємця підозрюють у привласнені чужого майна в умовах воєнного стану, а також у видачі та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України).

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, підприємець у грудні 2022 року, згідно із укладеними із Комунальним підприємством «Колківська районна лікарня» договором, зобов’язався відремонтувати укриття в медичному закладі.

У подальшому він вніс у акт надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та підписав його.

На підставі підробленого підприємцем документа кошти у сумі майже 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.

Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: привласнив кошти, прокуратура, Колки, підприємець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень
22 лютий, 12:00
Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів Підприємця з Волині підозрюють у привласненні понад 200 тисяч бюджетних коштів на ремонті укриттів
17 лютий, 12:25
На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка
24 березень, 2020, 22:21
Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці
21 березень, 2018, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні
Сьогодні, 13:34
 0
У Луцьку вшанували українських добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 15–19 березня
Сьогодні, 13:00
 0
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
Сьогодні, 12:55
 0
Білорусь проведе плановий призов військовозобов'язаних на збори
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8