У Колках підприємець привласнив собі 90 тисяч з ремонту лікарні

Волинського підприємця підозрюють у привласнені чужого майна в умовах воєнного стану, а також у видачі та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, підприємець у грудні 2022 року, згідно із укладеними із Комунальним підприємством «Колківська районна лікарня» договором, зобов’язався відремонтувати укриття в медичному закладі.У подальшому він вніс у акт надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та підписав його.На підставі підробленого підприємцем документа кошти у сумі майже 90 тисяч гривень були перераховані із бюджету на його рахунки.Триває досудове розслідування, яке провадить Луцьке РУП ГУНП в області.