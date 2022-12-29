Понад 250 тисяч пенсіонерів на Волині отримуватимуть підвищені виплати





Про це розповів Віктор Кривчук.



Усього в області проживає 263 тисячі цивільних і військових пенсіонерів.



Наразі середній розмір підвищення пенсії становить 491 гривню. Для колишніх працівників силових структур та відомств – 1 077 гривень. Максимальний розмір підвищення 1 500 гривень, мінімальний – 100 гривень.



Як пояснює Віктор Кривчук, мінімальний розмір пенсійних виплат (2 093 грн – ред.) – це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.



"Менше цієї межі пенсія бути не може. Але, для певної категорії були нюанси. Якщо особі виповнилося 65 років і мають повний стаж та не працюють, у них мінімальна гарантія була не менше ніж 2 680 гривень, то сьогодні їх пенсійна виплата має складати не менше ніж 3 120 гривень", – зазначив керівник управління з питань виплат.



Волинянам з інвалідністю, які мають повний страховий стаж і раніше отримували 2 300 гривень, з березня виплати підвищили до 2 760 гривень.



Також Віктор Кривчук додав, що цього року Законом не передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Відтак максимальна пенсія зростати не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 250 тисяч волинських пенсіонерів отримуватимуть підвищені виплати. З 4 по 25 березня триває виплата пенсій в уже перерахованих розмірах.Про це розповів Суспільному керівник управління з питань виплат пенсійного фонду України на ВолиніУсього в області проживає 263 тисячі цивільних і військових пенсіонерів.Наразі середній розмір підвищення пенсії становить 491 гривню. Для колишніх працівників силових структур та відомств – 1 077 гривень. Максимальний розмір підвищення 1 500 гривень, мінімальний – 100 гривень.Як пояснює Віктор Кривчук, мінімальний розмір пенсійних виплат (2 093 грн – ред.) – це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність."Менше цієї межі пенсія бути не може. Але, для певної категорії були нюанси. Якщо особі виповнилося 65 років і мають повний стаж та не працюють, у них мінімальна гарантія була не менше ніж 2 680 гривень, то сьогодні їх пенсійна виплата має складати не менше ніж 3 120 гривень", – зазначив керівник управління з питань виплат.Волинянам з інвалідністю, які мають повний страховий стаж і раніше отримували 2 300 гривень, з березня виплати підвищили до 2 760 гривень.Також Віктор Кривчук додав, що цього року Законом не передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Відтак максимальна пенсія зростати не буде.

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