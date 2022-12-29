Понад 250 тисяч пенсіонерів на Волині отримуватимуть підвищені виплати

Понад 250 тисяч пенсіонерів на Волині отримуватимуть підвищені виплати
Понад 250 тисяч волинських пенсіонерів отримуватимуть підвищені виплати. З 4 по 25 березня триває виплата пенсій в уже перерахованих розмірах.

Про це розповів Суспільному керівник управління з питань виплат пенсійного фонду України на Волині Віктор Кривчук.

Усього в області проживає 263 тисячі цивільних і військових пенсіонерів.

Наразі середній розмір підвищення пенсії становить 491 гривню. Для колишніх працівників силових структур та відомств – 1 077 гривень. Максимальний розмір підвищення 1 500 гривень, мінімальний – 100 гривень.

Як пояснює Віктор Кривчук, мінімальний розмір пенсійних виплат (2 093 грн – ред.) – це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

"Менше цієї межі пенсія бути не може. Але, для певної категорії були нюанси. Якщо особі виповнилося 65 років і мають повний стаж та не працюють, у них мінімальна гарантія була не менше ніж 2 680 гривень, то сьогодні їх пенсійна виплата має складати не менше ніж 3 120 гривень", – зазначив керівник управління з питань виплат.

Волинянам з інвалідністю, які мають повний страховий стаж і раніше отримували 2 300 гривень, з березня виплати підвищили до 2 760 гривень.

Також Віктор Кривчук додав, що цього року Законом не передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Відтак максимальна пенсія зростати не буде.

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Теги: Волинь, пенсіонери
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