У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні у Луцькому районі відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 14 березня, з 16:00 до 18:00 відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Піротехніки ГУ ДСНС України у Волинській області працюватимуть біля села Березолуки Луцького району.

"Можливе відлуння вибухів, закликаємо зберігати спокій - ситуація планова", - наголошують рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вибухи, Луцький район, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу
Сьогодні, 15:10
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько
Сьогодні, 15:05
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 15:00
У Лимані чиновниця-колаборантка збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації, – СБУ
Сьогодні, 14:50
На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
У Луцькому районі лунатимуть вибухи У Луцькому районі лунатимуть вибухи
08 лютий, 12:46
У Луцькому районі лунатимуть вибухи У Луцькому районі лунатимуть вибухи
02 березень, 14:30
У Луцькому районі попереджають про вибухи У Луцькому районі попереджають про вибухи
23 лютий, 14:00
У Луцькому районі лунатимуть вибухи У Луцькому районі лунатимуть вибухи
01 лютий, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли необхідно сплачувати за послугу з розподілу газу
Сьогодні, 15:10
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Владислав Федько
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 15:00
 0
У Лимані чиновниця-колаборантка збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації, – СБУ
Сьогодні, 14:50
 0
На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8