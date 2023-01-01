У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 15:00
Сьогодні у Луцькому районі відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 березня, з 16:00 до 18:00 відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Піротехніки ГУ ДСНС України у Волинській області працюватимуть біля села Березолуки Луцького району.
"Можливе відлуння вибухів, закликаємо зберігати спокій - ситуація планова", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 14 березня, з 16:00 до 18:00 відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Піротехніки ГУ ДСНС України у Волинській області працюватимуть біля села Березолуки Луцького району.
"Можливе відлуння вибухів, закликаємо зберігати спокій - ситуація планова", - наголошують рятувальники.
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