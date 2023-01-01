У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО
Сьогодні, 10:28
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась вранці у вівторок, 14 березня, на вулиці Карпенка-Карого, поблизу заправки ОККО: зіштовхнулись легковики Renault та Mitsubishi.
Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.
На місці працювала поліція та "швидка".
Деталі – згодом.
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Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась вранці у вівторок, 14 березня, на вулиці Карпенка-Карого, поблизу заправки ОККО: зіштовхнулись легковики Renault та Mitsubishi.
Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.
На місці працювала поліція та "швидка".
Деталі – згодом.
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