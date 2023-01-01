У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО

У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО
У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.

ДТП трапилась вранці у вівторок, 14 березня, на вулиці Карпенка-Карого, поблизу заправки ОККО: зіштовхнулись легковики Renault та Mitsubishi.

Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.

На місці працювала поліція та "швидка".

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк
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