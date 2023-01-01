У Луцьку – ранкова ДТП. ВІДЕО





Про це повідомив телеканал



ДТП трапилась вранці у вівторок, 14 березня, на вулиці Карпенка-Карого, поблизу заправки ОККО: зіштовхнулись легковики Renault та Mitsubishi.



Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.



На місці працювала поліція та "швидка".



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це повідомив телеканал «Конкурент TV» з посиланням на очевидців.ДТП трапилась вранці у вівторок, 14 березня, на вулиці Карпенка-Карого, поблизу заправки ОККО: зіштовхнулись легковики Renault та Mitsubishi.Обидва авто зазнали механічних пошкоджень.На місці працювала поліція та "швидка".Деталі – згодом.

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