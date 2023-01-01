Більше половини волинян, які хворі на грип чи ГРВІ, – діти

Більше половини волинян, які хворі на грип чи ГРВІ, – діти
З 6 до 12 березня на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 4651 особа проти - 4860 осіб за попередній тиждень – зниження на 4,5%.

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Серед захворілих 55% становлять діти до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності за даний період становить 455,6 на 100 тисяч населення, що на 17,3% нижче епідемічного порогу розрахованого для області та вказує на неепідемічний рівень активності.

З початку епідсезону на Волині вакцинували понад 2500 осіб, із них групи ризику становлять 80%.

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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