Майже 20 рятувальників допомагали людям відкачати воду з підтоплених дворів. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Рятувальники виїжджали на проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.



Роботи проводились у селищі Турійськ, с. Дуліби Ковельського району та в м. Ковелі, у містах Камінь-Каширський та Нововолинськ.



До робіт залучались загалом 6 одиниць техніки, 17 чоловік особового складу, відкачано понад 1,5 тисячі метрів кубічних води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 березня підрозділи служби 101 Волині здійснили 6 виїздів для надання допомоги людям.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Рятувальники виїжджали на проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.Роботи проводились у селищі Турійськ, с. Дуліби Ковельського району та в м. Ковелі, у містах Камінь-Каширський та Нововолинськ.До робіт залучались загалом 6 одиниць техніки, 17 чоловік особового складу, відкачано понад 1,5 тисячі метрів кубічних води.

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