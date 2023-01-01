Майже 20 рятувальників допомагали людям відкачати воду з підтоплених дворів. ФОТО
Сьогодні, 10:38
13 березня підрозділи служби 101 Волині здійснили 6 виїздів для надання допомоги людям.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Рятувальники виїжджали на проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.
Роботи проводились у селищі Турійськ, с. Дуліби Ковельського району та в м. Ковелі, у містах Камінь-Каширський та Нововолинськ.
До робіт залучались загалом 6 одиниць техніки, 17 чоловік особового складу, відкачано понад 1,5 тисячі метрів кубічних води.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Рятувальники виїжджали на проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій.
Роботи проводились у селищі Турійськ, с. Дуліби Ковельського району та в м. Ковелі, у містах Камінь-Каширський та Нововолинськ.
До робіт залучались загалом 6 одиниць техніки, 17 чоловік особового складу, відкачано понад 1,5 тисячі метрів кубічних води.
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