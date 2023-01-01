Перша група добровольців підрозділу «Лють» завершила навчання на Волині





Як розповіла Валентини Мельничук, на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій.



Первинне навчання у центрів пройшов 26-річний Андрій Найдюк. Каже: до цього волонтерив.



"Коли почалася війна, завіз автомобілів 15 на ЗСУ. Коли почалася війна на третій день хотів в Азов, але знайомий з поліції сказав, що формується такий батальйон, буде хороша підготовка. Вирішив піти сюди здав ФІЗО, тести, пройшов медогляд", – говорить доброволець.



Зі слів поліцейського з відділу професійного навчання Влада Куприянчика, який навчає добровольців вогневої підготовки, штурмова бригада вивчала усе з нуля: "Бо є люди, які взяли зброю вперше, а є ті, хто має навики. Ми починаємо із позиції для стрільби, як вона виконується".



Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження, – сказала начальниця відділу Валентина Мельничук. З її слів, набір у підрозділ "Лють" триває.





Нагадаємо, що з лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з тренінгових центрів поліції області завершила навчання перша група добровольців, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка "Лють".Як розповіла Суспільному начальниця відділу професійного навчання Головного управління Нацполіції в області, на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій.Первинне навчання у центрів пройшов 26-річний. Каже: до цього волонтерив."Коли почалася війна, завіз автомобілів 15 на ЗСУ. Коли почалася війна на третій день хотів в Азов, але знайомий з поліції сказав, що формується такий батальйон, буде хороша підготовка. Вирішив піти сюди здав ФІЗО, тести, пройшов медогляд", – говорить доброволець.Зі слів поліцейського з відділу професійного навчання, який навчає добровольців вогневої підготовки, штурмова бригада вивчала усе з нуля: "Бо є люди, які взяли зброю вперше, а є ті, хто має навики. Ми починаємо із позиції для стрільби, як вона виконується".Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження, – сказала начальниця відділу Валентина Мельничук. З її слів, набір у підрозділ "Лють" триває.Нагадаємо, що з лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу" на Волині стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад: "Лють", "Стелевий кордон", "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".

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