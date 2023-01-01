Перша група добровольців підрозділу «Лють» завершила навчання на Волині
Сьогодні, 11:10
В одному з тренінгових центрів поліції області завершила навчання перша група добровольців, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка "Лють".
Як розповіла Суспільному начальниця відділу професійного навчання Головного управління Нацполіції в області Валентини Мельничук, на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій.
Первинне навчання у центрів пройшов 26-річний Андрій Найдюк. Каже: до цього волонтерив.
"Коли почалася війна, завіз автомобілів 15 на ЗСУ. Коли почалася війна на третій день хотів в Азов, але знайомий з поліції сказав, що формується такий батальйон, буде хороша підготовка. Вирішив піти сюди здав ФІЗО, тести, пройшов медогляд", – говорить доброволець.
Зі слів поліцейського з відділу професійного навчання Влада Куприянчика, який навчає добровольців вогневої підготовки, штурмова бригада вивчала усе з нуля: "Бо є люди, які взяли зброю вперше, а є ті, хто має навики. Ми починаємо із позиції для стрільби, як вона виконується".
Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження, – сказала начальниця відділу Валентина Мельничук. З її слів, набір у підрозділ "Лють" триває.
Нагадаємо, що з лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу" на Волині стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад: "Лють", "Стелевий кордон", "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".
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Як розповіла Суспільному начальниця відділу професійного навчання Головного управління Нацполіції в області Валентини Мельничук, на першому етапі добровольців готували як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій.
Первинне навчання у центрів пройшов 26-річний Андрій Найдюк. Каже: до цього волонтерив.
"Коли почалася війна, завіз автомобілів 15 на ЗСУ. Коли почалася війна на третій день хотів в Азов, але знайомий з поліції сказав, що формується такий батальйон, буде хороша підготовка. Вирішив піти сюди здав ФІЗО, тести, пройшов медогляд", – говорить доброволець.
Зі слів поліцейського з відділу професійного навчання Влада Куприянчика, який навчає добровольців вогневої підготовки, штурмова бригада вивчала усе з нуля: "Бо є люди, які взяли зброю вперше, а є ті, хто має навики. Ми починаємо із позиції для стрільби, як вона виконується".
Після навчання у тренінговому центрі поліцейських розподілять по підрозділах для проходження бойового злагодження, – сказала начальниця відділу Валентина Мельничук. З її слів, набір у підрозділ "Лють" триває.
Нагадаємо, що з лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу" на Волині стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад: "Лють", "Стелевий кордон", "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".
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