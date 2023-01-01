До «Гвардії наступу» подали заявки 450 волинян
Сьогодні, 13:18
Станом на 10 лютого 450 волинян подали заявки до новосформованих військових бригад "Гвардії наступу".
Про це в ефірі ТРК "Перший західний" розповів керівник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко, пише Суспільне.
Заявки наразі приймають онлайн та у шести Центрах надання адмінпослуг на Волині.
"Усі звернення ми зараз обробляємо. Орієнтовно 50 людей є, які ми бачимо – готові до роботи. Це колишні працівники правоохоронних та прикордонних органів та нацгвардії", – зазначив Погуляйко.
Нагадаємо, що 3 лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу" на Волині стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад: "Лють", "Стелевий кордон", "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".
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Про це в ефірі ТРК "Перший західний" розповів керівник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко, пише Суспільне.
Заявки наразі приймають онлайн та у шести Центрах надання адмінпослуг на Волині.
"Усі звернення ми зараз обробляємо. Орієнтовно 50 людей є, які ми бачимо – готові до роботи. Це колишні працівники правоохоронних та прикордонних органів та нацгвардії", – зазначив Погуляйко.
Нагадаємо, що 3 лютого в рамках старту національної кампанії рекрутингу "Гвардія наступу" на Волині стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад: "Лють", "Стелевий кордон", "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".
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