Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині





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Як вказано у вироку суду за 7 лютого 2023 року, уродженка села Ботин, що неподалік Луцька, 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна в Україні, перебувала на Львівщині і вкрала у жінки 500 тис. грн. У вироку прихована адреса, де саме трапилась крадіжка, проте вказано, що жінка проникла у житловий будинок, помітила рюкзак, у якому було півмільйона гривень готівкою та вкрала гроші.



У суді жінка визнала свою провину у вчиненні крадіжки. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена є безробітною, неодруженою і має на утриманні чотирьох дітей.



Справу розглядала суддя Неля Отчак. Вона визнала уродженку Волині винною у вчинені крадіжки та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми, однак звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Вкрадені 500 тис. грн суд зобов’язав повернути власниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Червоноградський міський суд Львівщини визнав уродженку Волині винною в крадіжці 500 тис. грн. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки.Про це пише ZAXID.NET Як вказано у вироку суду за 7 лютого 2023 року, уродженка села Ботин, що неподалік Луцька, 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна в Україні, перебувала на Львівщині і вкрала у жінки 500 тис. грн. У вироку прихована адреса, де саме трапилась крадіжка, проте вказано, що жінка проникла у житловий будинок, помітила рюкзак, у якому було півмільйона гривень готівкою та вкрала гроші.У суді жінка визнала свою провину у вчиненні крадіжки. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена є безробітною, неодруженою і має на утриманні чотирьох дітей.Справу розглядала суддя. Вона визнала уродженку Волині винною у вчинені крадіжки та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми, однак звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Вкрадені 500 тис. грн суд зобов’язав повернути власниці.

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