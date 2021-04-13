Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині

Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині
Червоноградський міський суд Львівщини визнав уродженку Волині винною в крадіжці 500 тис. грн. Їй призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки.

Про це пише ZAXID.NET.

Як вказано у вироку суду за 7 лютого 2023 року, уродженка села Ботин, що неподалік Луцька, 24 лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна в Україні, перебувала на Львівщині і вкрала у жінки 500 тис. грн. У вироку прихована адреса, де саме трапилась крадіжка, проте вказано, що жінка проникла у житловий будинок, помітила рюкзак, у якому було півмільйона гривень готівкою та вкрала гроші.

У суді жінка визнала свою провину у вчиненні крадіжки. При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена є безробітною, неодруженою і має на утриманні чотирьох дітей.

Справу розглядала суддя Неля Отчак. Вона визнала уродженку Волині винною у вчинені крадіжки та призначила покарання у вигляді п’яти років тюрми, однак звільнила жінку від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Вкрадені 500 тис. грн суд зобов’язав повернути власниці.

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Теги: Волинянка, суд, гроші
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Коментарі 1
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злодійство - звичайне явище для шлюх народу, тому всі решта також можуть безнаказано красти
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