У волинянина вдома знайшли боєприпаси і канабіс. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Учора, 9 лютого, у результаті санкціонованого обшуку за місцем проживання 35-річного жителя Луцького району знайшли три тротилові шашки, три підствольні гранати, дві гранати американського виробництва М-67, корпус гранати Ф-1 та інші боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Також в його оселі виявили корпус газової гранати К-51 з запалом К-510, електродетонатор, два предмети типу ПЄЗО до гранатомету, два магазини до АК/РПК, кастет, димову шашку та майже дві тисячі різноманітних набоїв та речовину, схожу на канабіс, вагою близько 100 г.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Нині за фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Також в його оселі виявили корпус газової гранати К-51 з запалом К-510, електродетонатор, два предмети типу ПЄЗО до гранатомету, два магазини до АК/РПК, кастет, димову шашку та майже дві тисячі різноманітних набоїв та речовину, схожу на канабіс, вагою близько 100 г.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Нині за фактом незаконного поводження із боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
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