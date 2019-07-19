Підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради, – СБУ

Олег Волошин.



Про це



Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.



Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.



Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.



Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.



Проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат Українин.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального Прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.Проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності.

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