Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника
Сьогодні, 12:29
В Україну 10 лютого повернули тіла 61 загиблого захисника.
Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України”, - ідеться в повідомленні.
Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.
Як нагадали в Мінреінтеграції, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247, Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України”, - ідеться в повідомленні.
Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.
Як нагадали в Мінреінтеграції, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247, Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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