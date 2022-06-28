Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника

Україна повернула тіла ще 61 полеглого захисника
В Україну 10 лютого повернули тіла 61 загиблого захисника.

Про це в Телеграмі повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України”, - ідеться в повідомленні.

Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

Як нагадали в Мінреінтеграції, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247, Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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Теги: обмін тілами, Росія, Україна
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