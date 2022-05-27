На волинському кордоні затримали киянина, який видавав себе за багатодітного батька
Сьогодні, 13:50
39-річний чоловік планував виїхати з України, видаючи з себе багатодітного батька. Його злочинним намірам завадили військовослужбовці Волинського прикордонного загону.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
На паспортний контроль громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, двоє близнюків менш ніж місяць тому народилися в Польщі. Зважаючи на це, в інспектора виникли сумніви щодо дійсності наданих для перевірки паперів.
У результаті додаткового вивчення витягів з актів свідоцтв про народження дітей, охоронці кордону виявили низку ознак, які вказують на їх підробку. Крім того, оперативники прикордонного загону з`ясували, що такі документи в державній установі Польщі не видавалися, а дружина у день псевдопологів перебувала в Україні.
Згодом чоловік зізнався, що за понад 200 тисяч гривень купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану. При цьому одна дитина у нього справді є.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
На паспортний контроль громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, двоє близнюків менш ніж місяць тому народилися в Польщі. Зважаючи на це, в інспектора виникли сумніви щодо дійсності наданих для перевірки паперів.
У результаті додаткового вивчення витягів з актів свідоцтв про народження дітей, охоронці кордону виявили низку ознак, які вказують на їх підробку. Крім того, оперативники прикордонного загону з`ясували, що такі документи в державній установі Польщі не видавалися, а дружина у день псевдопологів перебувала в Україні.
Згодом чоловік зізнався, що за понад 200 тисяч гривень купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану. При цьому одна дитина у нього справді є.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».
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