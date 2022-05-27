На волинському кордоні затримали киянина, який видавав себе за багатодітного батька

39-річний чоловік планував виїхати з України, видаючи з себе багатодітного батька. Його злочинним намірам завадили військовослужбовці Волинського прикордонного загону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.На паспортний контроль громадянин надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, двоє близнюків менш ніж місяць тому народилися в Польщі. Зважаючи на це, в інспектора виникли сумніви щодо дійсності наданих для перевірки паперів.У результаті додаткового вивчення витягів з актів свідоцтв про народження дітей, охоронці кордону виявили низку ознак, які вказують на їх підробку. Крім того, оперативники прикордонного загону з`ясували, що такі документи в державній установі Польщі не видавалися, а дружина у день псевдопологів перебувала в Україні.Згодом чоловік зізнався, що за понад 200 тисяч гривень купив фальшиві свідоцтва про народження двох дітей, аби виїхати за кордон в умовах воєнного стану. При цьому одна дитина у нього справді є.Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали «багатодітного татуся».