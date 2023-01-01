ЗСУ збили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників





Про це Валерій Залужний.



"З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, «Калібр» - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу “Shahed”.



Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів", - йдеться в повідомленні.



Залужний зазначив, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. ЗСУ збили 61 російську крилату ракету та 5 дронів-камікадзе. Це дані стосовно нічної та ранкової атаки окупантів.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, «Калібр» - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу “Shahed”.Силами і засобами Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів", - йдеться в повідомленні.Залужний зазначив, що авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак.

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