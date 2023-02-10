Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду

Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.

Про це повідомляє LB.ua.

"Після півтора року на посаді я оголошую про свою відставку", - сказала Гаврилиця.

Прем'єрка подякувала всім, з ким працювала на цій посаді, а також перерахувала досягнення свого Кабміну.

"Я йду з почуттям виконаного обов'язку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу", - наголосила вона.

Згідно з законом, президент підписує указ про відставку уряду, Кабмін продовжує виконувати обов'язки до складення присяги новим складом уряду.

Президент висуває кандидатуру нового прем'єра в парламенті, після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому Кабінету міністрів.

Правляча партія "Дія і солідарність" (PAS) має 63 депутатські мандати в парламенті. Затвердження уряду проводиться простою більшістю - 51 зі 101 депутата.

Нагадаємо, глава уряду Молдови Наталія Гаврилиця та її Кабінет міністрів склали присягу у серпні 2021 року.

Торік Молдова слідом за Україною подала заявку на вступ до Європейського Союзу. У червні 2022 року Єврокомісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.

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Теги: Молдова, відставка
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