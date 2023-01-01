У волинській теробороні служить «Вишенька»





Її історію



Старший солдат Оксана з позивним «Вишенька» (псевдо бійчині є похідним від дівочого прізвища і «приклеїлося» до неї ще у шкільні роки), яка є мамою трьох дітей, добровільно стала до лав ЗСУ.



Сумлінно та фахово вона служить на посаді бойового медика, адже має медичну освіту і у цивільному житті працювала фельдшером.



Нагадаємо, Волонтерський штаб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 100-ій окремій бригаді тероборони на Волині служить доброволець Оксана з позивним «Вишенька».Її історію розповідають на сторінці бригади.Старший солдат Оксана з позивним «Вишенька» (псевдо бійчині є похідним від дівочого прізвища і «приклеїлося» до неї ще у шкільні роки), яка є мамою трьох дітей, добровільно стала до лав ЗСУ.Сумлінно та фахово вона служить на посаді бойового медика, адже має медичну освіту і у цивільному житті працювала фельдшером.Нагадаємо, Волонтерський штаб АНГАР оголосив великий збір на потреби Луцького батальйону Волинської бригади тероборони , який нині виконує бойові завдання на сході України. Поставлено за мету зібрати 1 714 320 гривень, які підуть на закупівлю 5 дронів, 10 старлінків, 10 радіостанцій та 10 тепловізорів. Долучаймося до збору – аби наші бійці та бійчині стали ще боєздатнішими!

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