Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч
Сьогодні, 11:30
Волонтери луцького штабу "Ангар" збирають допомогу для бійців 53 батальйону 100-ї бригади ТрО Волині.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця штабу Ольга Валянік.
Як зазначила Ольга, сума, яку планують зібрати, становить 1 714 320 гривень.
На що збирають:
• 5 дронів
•10 старлінків
•10 радіостанції
•10 тепловізорів
Реквізити:
PayPal: [email protected]
https://linktr.ee/angarukraine - картки, рахунки.
https://send.monobank.ua/jar/8NwnaEaJZZ - банка Monobank.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця штабу Ольга Валянік.
Як зазначила Ольга, сума, яку планують зібрати, становить 1 714 320 гривень.
На що збирають:
• 5 дронів
•10 старлінків
•10 радіостанції
•10 тепловізорів
Реквізити:
PayPal: [email protected]
https://linktr.ee/angarukraine - картки, рахунки.
https://send.monobank.ua/jar/8NwnaEaJZZ - банка Monobank.
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