Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч





Про це на своїй Ольга Валянік.



Як зазначила Ольга, сума, яку планують зібрати, становить 1 714 320 гривень.



На що збирають:



• 5 дронів



•10 старлінків



•10 радіостанції



•10 тепловізорів



Реквізити:



PayPal:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери луцького штабу "Ангар" збирають допомогу для бійців 53 батальйону 100-ї бригади ТрО Волині.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця штабуЯк зазначила Ольга, сума, яку планують зібрати, становить 1 714 320 гривень.• 5 дронів•10 старлінків•10 радіостанції•10 тепловізорівPayPal: [email protected] https://linktr.ee/angarukraine - картки, рахунки. https://send.monobank.ua/jar/8NwnaEaJZZ - банка Monobank.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію