Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч

Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч
Волонтери луцького штабу "Ангар" збирають допомогу для бійців 53 батальйону 100-ї бригади ТрО Волині.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила керівниця штабу Ольга Валянік.

Як зазначила Ольга, сума, яку планують зібрати, становить 1 714 320 гривень.

На що збирають:

• 5 дронів

•10 старлінків

•10 радіостанції

•10 тепловізорів

Реквізити:

PayPal: [email protected]

https://linktr.ee/angarukraine - картки, рахунки.

https://send.monobank.ua/jar/8NwnaEaJZZ - банка Monobank.

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Теги: Ангар, ТрО, збір коштів, Волинь, волонтери, допомога, скинути кошти, донати
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