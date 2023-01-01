У громаді на Волині – триденна жалоба: підтвердили загибель Героя Олександра Грисюка
Сьогодні, 09:43
Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Грисюка з села Квітневе Доросинівської громади.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Виконуючи військовий обов'язок, в бою за нашу Батьківщину, 16 травня 2022 року, в районі населеного пункту Довгеньке, Харківської області, загинув старший солдат Грисюк Олександр Романович, 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.
На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 лютого.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Виконуючи військовий обов'язок, в бою за нашу Батьківщину, 16 травня 2022 року, в районі населеного пункту Довгеньке, Харківської області, загинув старший солдат Грисюк Олександр Романович, 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.
На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 лютого.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 09:43
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