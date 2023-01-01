У громаді на Волині – триденна жалоба: підтвердили загибель Героя Олександра Грисюка

Олександра Грисюка з села Квітневе Доросинівської громади.



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"Виконуючи військовий обов'язок, в бою за нашу Батьківщину, 16 травня 2022 року, в районі населеного пункту Довгеньке, Харківської області, загинув старший солдат Грисюк Олександр Романович, 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.



На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 лютого.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно підтвердили загибель військовослужбовцяз села Квітневе Доросинівської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Виконуючи військовий обов'язок, в бою за нашу Батьківщину, 16 травня 2022 року, в районі населеного пункту Довгеньке, Харківської області, загинув старший солдат, 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 лютого.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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