У громаді на Волині – триденна жалоба: підтвердили загибель Героя Олександра Грисюка

У громаді на Волині – триденна жалоба: підтвердили загибель Героя Олександра Грисюка
Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Грисюка з села Квітневе Доросинівської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"Виконуючи військовий обов'язок, в бою за нашу Батьківщину, 16 травня 2022 року, в районі населеного пункту Довгеньке, Харківської області, загинув старший солдат Грисюк Олександр Романович, 1994 року народження", - йдеться в повідомленні.

На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 лютого.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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