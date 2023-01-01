ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів

ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,

танків – 3 492 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,

артилерійських систем – 2 528 (+9) од,

РСЗВ – 502 (+7) од,

засобів ППО – 262 (+2) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,

крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,

спеціальної техніки – 257 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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