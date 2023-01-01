ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів
Сьогодні, 09:20
Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисячі вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
танків – 3 492 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,
артилерійських систем – 2 528 (+9) од,
РСЗВ – 502 (+7) од,
засобів ППО – 262 (+2) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,
спеціальної техніки – 257 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
танків – 3 492 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од,
артилерійських систем – 2 528 (+9) од,
РСЗВ – 502 (+7) од,
засобів ППО – 262 (+2) од,
літаків – 304 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од,
крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10) од,
спеціальної техніки – 257 (+1) од.
Дані уточнюються.
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