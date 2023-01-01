Ворог із кількох напрямків намагається захопити Бахмут, – Міноборони





Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує



"Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.



Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".



У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога.



"Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.



Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, оточити його, бої тривають.Про це заявила заступниця міністра оборони Українив ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ "Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога."Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".

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