Ворог із кількох напрямків намагається захопити Бахмут, – Міноборони
Сьогодні, 09:30
Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, оточити його, бої тривають.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.
Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".
У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога.
"Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.
Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".
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Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог на кількох напрямках фактично пробує просуватися вперед. Бої точаться не лише в Бахмуті, вони сьогодні відбуваються і в районі Кремінної, Білогорівки, Спірного. Безумовно, Бахмут - це епіцентр. Що стосується самого Бахмута - там також із кількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його", - сказала вона.
Також Маляр повідомила про значні успіхи Сил оборони України, однак додала, "що не впевнена, що це можна зараз озвучувати".
У Міноборони наголосили, що фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога.
"Українські війська роблять абсолютно все, що можуть для недопущення здійснення ворожих планів", - сказала вона.
Маляр знову закликала довіряти українським військовим, зазначивши, що бої тривають і цей "процес динамічний".
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