Російську армію планують поповнити 400 тисячами нових контрактників, – ЗМІ





Про це пише



Як повідомляє видання, Міноборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти.



Відзначається, що одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. контрактників.



Видання пише, що основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.



Також повідомляється, що у Челябінській та Свердловській областях РФ на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня Міністерство оборони РФ розпочне новий набір контрактників до російської армії, у планах – поповнити військо 400 тисячами новобранців.Про це пише Українська правда з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".Як повідомляє видання, Міноборони РФ розіслало в регіони документи із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані контракти.Відзначається, що одразу кілька російських регіональних засобів масової інформації публікують загальну цифру контрактників, якими необхідно поповнити російську армію. Зазначається, що планується набрати 400 тис. контрактників.Видання пише, що основну частину роботи виконуватимуть військові комісаріати, а відповідатимуть за виконання плану губернатори.Також повідомляється, що у Челябінській та Свердловській областях РФ на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.

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