Курс валют у Луцьку 15 березня
Сьогодні, 09:00
15 березня готівковий курс долара становить 38.55, продають його за 38.75.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,85.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,85.
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