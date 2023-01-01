Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 15 березня, на Волинь прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ», який доставляє тіла Героїв, полеглих на війні від рук окупантів.

Про це повідомляє волонтерка Еля Коротинська.

Орієнтовний час прибуття 10:00.

"Зустрічаємо загиблих воїнів у с.Піддубці на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - зазначає волонтерка.

Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, НА ЩИТІ
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