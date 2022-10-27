Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії, – ОК «Південь»
Сьогодні, 08:11
Росія значно збільшила угруповання кораблів у Чорному морі та вивела на бойове чергування чотири ракетоносії.
Про це інформує ОК "Південь" в Facebook.
"На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 1️7️ одиниць.
Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4️ ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 2️8️", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" наголосили, що ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему".
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Про це інформує ОК "Південь" в Facebook.
"На фоні регулярних повітряних тривог і активності ворожої авіації в Чорному морі суттєво збільшено корабельне угруповання до 1️7️ одиниць.
Незважаючи на сильний шторм, на бойове чергування виведено 4️ ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 2️8️", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" наголосили, що ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, "грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему".
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