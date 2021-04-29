Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон
Сьогодні, 07:00
Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.
"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.
Для виїзду необхідно буде надати:
- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
контракти - для чого виїжджають;
- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;
- якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.
Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.
"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.
Для виїзду необхідно буде надати:
- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
контракти - для чого виїжджають;
- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;
- якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.
Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.
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