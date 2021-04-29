Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон





Про це повідомляє Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.



"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.



Для виїзду необхідно буде надати:



- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти - для чого виїжджають;

- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;

- якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.



Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Українив ефірі телемарафону."Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.Для виїзду необхідно буде надати:- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;контракти - для чого виїжджають;- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;- якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.

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