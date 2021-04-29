Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон

Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон
Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.

Для виїзду необхідно буде надати:

- підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
контракти - для чого виїжджають;
- якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;
- якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.

Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.

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Теги: виїзд артистів за кордон, Мінкульт
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