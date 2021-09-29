Кабмін схвалив звільнення глав трьох ОВА





Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму



Так, уряд схвалив звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, керівника Одеської ОВА Максима Марченка та начальника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.



Іншої інформації, пов'язаної з ухваленням цього рішення, поки що не надходило.



Тепер їхнє звільнення має затвердити президент Володимир Зеленський. Поки невідомо, хто очолить обласні адміністрації цих регіонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 14 березня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій.Про це повідомив представник Кабміну у Верховній радіу своєму Telegram Так, уряд схвалив звільнення голови Луганської ОВА, керівника Одеської ОВАта начальника Хмельницької ОВАІншої інформації, пов'язаної з ухваленням цього рішення, поки що не надходило.Тепер їхнє звільнення має затвердити президент. Поки невідомо, хто очолить обласні адміністрації цих регіонів.

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