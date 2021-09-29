Кабмін схвалив звільнення глав трьох ОВА

Кабмін схвалив звільнення глав трьох ОВА
У вівторок, 14 березня, Кабінет Міністрів України погодив звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Так, уряд схвалив звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, керівника Одеської ОВА Максима Марченка та начальника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

Іншої інформації, пов'язаної з ухваленням цього рішення, поки що не надходило.

Тепер їхнє звільнення має затвердити президент Володимир Зеленський. Поки невідомо, хто очолить обласні адміністрації цих регіонів.

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Теги: голови ОВА, Кабмін, звільнення
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