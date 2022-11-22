У Луцьку розпочалися безплатні курси флористики за фінансування ООН. ФОТО





Про це розповіла Ліна Галан.



Як зазначила кар'єрна радниця Ганна Стульська, проєкт розрахований на жінок-переселенок і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах.



"Наше завдання – допомогти їм знайти себе і покращити свою економічну спроможність і курси з флористики – це один із таких напрямків", – каже фахівчиня.



Участь у навчанні з флористики взяла Світлана Дудка, котра виховує дитину з інвалідністю. До кар'єрного хабу, говорить, прийшла вперше, щоб змінити на трішки обставини та навчитися чогось нового.



"Хоча обставини залишаються незмінні, але треба не опускати руки, жити далі та насолоджуватися кожним днем. Підтримка жінок, їх морального духу, що пам’ятають, знають, хочуть допомогти", – каже жінка.



Обрала курси флористики Вікторія Слюсарчук, аби в майбутньому розвиватися у цій справі і дарувати іншим людям радість. Учасниця навчань говорить: як мама двох дітей, вирішили присвятити час собі та провести його з користю.



"Я мама двох діток, вдома, чоловік в активних бойових діях бере участь. Я себе присвятила діткам і вирішила трохи часу присвятити для себе. Квіти – це те, чим я хочу далі займатися, це піднімає бойовий дух, настрій", – зазначила жінка.



Учасниця навчань Катерина Брилюк розповіла: завдяки участі у проєкті здійснила свою мрію. "Навчилася правильно робити букети. Це була моя мрія, дуже хотіла бути флористом. Як створили хаб "ВОНА", моя мрія здійснилася. Рада, що спробувала себе у флористиці", – додала учасниця курсу.



Зі слів координаторки хабу й начальниці міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліни Галан, у Луцькій громаді наразі перебуває 287 родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, понад 11 тисяч сімей, які приїхали рятуватися від війни, а також 1 874 сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами.



Кар'єрний хаб "ВОНА" запрацював торік, додала Ліна Галан. Розрахований проєкт на три роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в кар’єрному хабі "ВОНА" на безплатних курсах із флористики розпочали навчання понад десятеро жінок. Навчання фінансує фонд народонаселення ООН та благодійники.Про це розповіла Суспільному координаторка хабуЯк зазначила кар'єрна радниця, проєкт розрахований на жінок-переселенок і тих, які опинилися у складних життєвих обставинах."Наше завдання – допомогти їм знайти себе і покращити свою економічну спроможність і курси з флористики – це один із таких напрямків", – каже фахівчиня.Участь у навчанні з флористики взяла, котра виховує дитину з інвалідністю. До кар'єрного хабу, говорить, прийшла вперше, щоб змінити на трішки обставини та навчитися чогось нового."Хоча обставини залишаються незмінні, але треба не опускати руки, жити далі та насолоджуватися кожним днем. Підтримка жінок, їх морального духу, що пам’ятають, знають, хочуть допомогти", – каже жінка.Обрала курси флористики, аби в майбутньому розвиватися у цій справі і дарувати іншим людям радість. Учасниця навчань говорить: як мама двох дітей, вирішили присвятити час собі та провести його з користю."Я мама двох діток, вдома, чоловік в активних бойових діях бере участь. Я себе присвятила діткам і вирішила трохи часу присвятити для себе. Квіти – це те, чим я хочу далі займатися, це піднімає бойовий дух, настрій", – зазначила жінка.Учасниця навчаньрозповіла: завдяки участі у проєкті здійснила свою мрію. "Навчилася правильно робити букети. Це була моя мрія, дуже хотіла бути флористом. Як створили хаб "ВОНА", моя мрія здійснилася. Рада, що спробувала себе у флористиці", – додала учасниця курсу.Зі слів координаторки хабу й начальниці міського управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліни Галан, у Луцькій громаді наразі перебуває 287 родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, понад 11 тисяч сімей, які приїхали рятуватися від війни, а також 1 874 сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами.Кар'єрний хаб "ВОНА" запрацював торік, додала Ліна Галан. Розрахований проєкт на три роки.

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