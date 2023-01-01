Підтоплення у грамадах Волині: як уникнути інфекцій





Про це



Епідеміологи підготували ряд рекомендацій, яких радять дотримуватися жителям громад, які зіштовхнулися з підтопленнями.



Вода



Перш за все, звертайтесь до органів місцевої влади з проханням забезпечити Вас питною водою та продуктами харчування гарантованої якості.



За відсутності привізної питної води ні в якому разі не використовуйте для пиття воду з відкритих водойм та криниць тому, що внаслідок повені у ці джерела водопостачання могли потрапити із скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ хвороботворні мікроби - збудники туберкульозу, лептоспірозу, черевного тифу, сибірки, вірусних гепатитів і т.д., яйця та личинки гельмінтів, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового.



Якщо постачання якісної привізної води для пиття неможливе, можна користуватися тільки добре прокип’яченою водою. Для господарських цілей також слід користуватися тільки добре прокип’яченою водою.



Продукти харчування



Споживати слід лише продукти гарантованої якості. Їжа повинна проходити обов’язкову термообробку (варіння, смаження, запікання, обробка парою). Овочі та фрукти ретельно мийте кип’яченою водою (бажано щіткою та господарським милом), потім обливайте окропом.

У зв’язку з теплим періодом року збільшується ризик швидкого псування продуктів, а тому слід вживати тільки свіжоприготовлену їжу.



Перед їжею ретельно мийте руки з милом, руки також можна протирати зволоженими дезінфікуючими серветками.



Комахи та гризуни



Комахи та гризуни можуть бути переносниками та носіями збудників інфекційних хвороб. Звертайтесь до органів місцевої влади з проханням про знищення комах та гризунів, а також проведення дезінфекції на підтоплених територіях.



Ґрунт



Після сходу води з ґрунтового покриву необхідно:



Використання землі для сільськогосподарських робіт рекомендується після проведення дослідження грунту за мікробіологічними показниками.



Після сходу води з ґрунтового покриву необхідно:



- провести рекультивацію земель (очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, будівельних конструкцій тощо) та



- перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см;



- індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) в разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном, або іншим дезінфекційним засобом призначеним для цього;



- колодязі звільнити від нанесеного бруду, почистити, спорожнити та продезінфікувати в них воду за допомогою хлоровмісних патронів;



- провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів;

трупи загиблих тварин та птиці зібрати і здати на утилізацію спеціалізованим закладам.



Інфекційні захворювання



У разі підозри розвитку ознак інфекційних захворювань (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т.д.) терміново зверніться за медичною допомогою, не допускайте самолікування тому, що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині залишаються підтопленими орієнтовно сім тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та господарств.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хворою, під час повені існує ризик спалахів інфекційних хвороб.Епідеміологи підготували ряд рекомендацій, яких радять дотримуватися жителям громад, які зіштовхнулися з підтопленнями.Перш за все, звертайтесь до органів місцевої влади з проханням забезпечити Вас питною водою та продуктами харчування гарантованої якості.За відсутності привізної питної води ні в якому разі не використовуйте для пиття воду з відкритих водойм та криниць тому, що внаслідок повені у ці джерела водопостачання могли потрапити із скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ хвороботворні мікроби - збудники туберкульозу, лептоспірозу, черевного тифу, сибірки, вірусних гепатитів і т.д., яйця та личинки гельмінтів, цисти лямблій, дизентерійних амеб, балантидія кишкового.Якщо постачання якісної привізної води для пиття неможливе, можна користуватися тільки добре прокип’яченою водою. Для господарських цілей також слід користуватися тільки добре прокип’яченою водою.Споживати слід лише продукти гарантованої якості. Їжа повинна проходити обов’язкову термообробку (варіння, смаження, запікання, обробка парою). Овочі та фрукти ретельно мийте кип’яченою водою (бажано щіткою та господарським милом), потім обливайте окропом.У зв’язку з теплим періодом року збільшується ризик швидкого псування продуктів, а тому слід вживати тільки свіжоприготовлену їжу.Перед їжею ретельно мийте руки з милом, руки також можна протирати зволоженими дезінфікуючими серветками.Комахи та гризуниКомахи та гризуни можуть бути переносниками та носіями збудників інфекційних хвороб. Звертайтесь до органів місцевої влади з проханням про знищення комах та гризунів, а також проведення дезінфекції на підтоплених територіях.Після сходу води з ґрунтового покриву необхідно:Використання землі для сільськогосподарських робіт рекомендується після проведення дослідження грунту за мікробіологічними показниками.Після сходу води з ґрунтового покриву необхідно:- провести рекультивацію земель (очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, будівельних конструкцій тощо) та- перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см;- індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) в разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном, або іншим дезінфекційним засобом призначеним для цього;- колодязі звільнити від нанесеного бруду, почистити, спорожнити та продезінфікувати в них воду за допомогою хлоровмісних патронів;- провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів;трупи загиблих тварин та птиці зібрати і здати на утилізацію спеціалізованим закладам.У разі підозри розвитку ознак інфекційних захворювань (підвищення температури тіла, лихоманка, запаморочення, головний біль, болі у животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників і т.д.) терміново зверніться за медичною допомогою, не допускайте самолікування тому, що перебіг багатьох інфекційних хвороб змінний і може бути незвичним.

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